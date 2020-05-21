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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı 5 Eylül'e ertelendi

Son dakika gelişmesine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yeni tarihini belirledi.

5 Eylül 2020 Cumartesi
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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