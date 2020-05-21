Bomba araştırma! Trump hezimete uğrayacak! Ekonomi beterin beteri olacak

Son 18 seçimin 16'sında halk oyunun galibini doğru tahmin etmiş öngörü-analiz şirketi olan Oxford Economics, ekonomik verilere dayanan analizinde, kasımda Trump'ın halk oyunun sadece yüzde 35'ini alabileceğini öngördü.

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Koronavirüs pandemisinde 'umursamaz' ve 'sorumsuz' performans gösterdiği eleştirileri eşliğinde Kasım 2020 seçimlerine doğru yol alan ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi hezimete uğrayacağına dair seçim simülasyonu yapan bir analiz yayımlandı.

Çin'in aralık ayında ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı ocak ve şubat aylarında hiçbir önlem almadıktan sonra rekor sayıda vaka ve ölümlerin yanısıra ekonominin tümden durmasıyla baş başa kalan Trump, Oxford Economics'in yaptığı seçim simülasyonunda, kasımda sandığa gömülme görüntüsü çizdi.

Yüzde 35 oy alıp tarihi hezimetle koltuğu kaybedecek

ABD'de başkan nispi temsil sistemiyle çekilirken, Oxford Economics, Trump'ın halk oyunun sadece yüzde 35'ini alıp tarihi hezimete uğrayarak seçimi kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Salgın öncesi oyu yüzde 55'ti...

Bunu koronavirüs pandemisi kaynaklı ekonomik krizle gerekçelendiren analizde işsizlik, gelir ve enflasyon verileri kullanıldı. Şirketin pandemi öncesi yine aynı verilerle yaptığı analiz ise Trump'ın yüzde 55 oyla açık ara seçim zaferini öngörüyordu.

Ekonomi 'Büyük Buhran'ın en dip günlerinden daha beter olacak

Son analiziyle ilgili raporunda, Trump'ın bu yeni şartlar altında seçimi kazanması için mucizeye ihtiyacı olduğunu, kasım gelip çattığında ekonominin Trump için aşılmaz bir engel oluşturacağını dile getiren Oxford Economics, şöyle dedi: "Ekonomi, Büyük Buhran'ın en dip günlerinden daha beter durumda olacak."