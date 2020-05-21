HABER /  EĞİTİM
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

YÖK Başkanı Yekta Saraç sinyali verdi! Yükseköğretimde yapısal değişiklik

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretime ilişkin alınan "yenilikçi ve yapısal değişiklikleri" de barındıran kararların açıklanacağını bildirdi.

Abone ol

YÖK Genel Kurulu, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı. YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretimde yapısal değişiklik sinyali verdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Genel Kurulu'nu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kurul üyeleriyle salgın sürecindeki yükseköğretime ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Saraç, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha öncede beyan ettiğimiz gibi ülkemizdeki küresel salgın sürecinde yükseköğretimimizi 'öğrenci merkezli' yönetmeye, öğrencilerimizin ve yükseköğretim kurumlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz. Üniversitelerimizden gelen talepleri bu süreç içerisinde de hızla değerlendirmeye devam ediyor ve Kurul toplantılarını kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

'Yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız'

Önümüzdeki günlerde, başta yabancı uyruklu öğrenci sayımızdaki olağanüstü artış olmak üzere yükseköğretimimizin son dönemlerdeki kazanımlarını kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel, yeni ve zor sürece hazırlamak için aldığımız 'yenilikçi ve yapısal değişiklikleri' de barındıran nitelikteki kararlarımızı açıklayacağız."

SON DAKİKA HABERLERİ
Alparslan Kuytul bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına sert çıktı: İslam'a ihanettir
Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomideki etkisine ilişkin açıklama
Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Darbeci Hafter'in saldırı tehdidine Kalın'dan yanıt: En sert şekilde karşılık vereceğiz
Darbeci Hafter'e Türkiye'den sert yanıt: Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 8.25 seviyesine çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Antalya Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı
Ramazan Bayramı hava durumu nasıl? Ankara - İzmir - İstanbul yağışlı
ABD'den Tayvan'a 'Çin'i kızdıracak' silah satışı
Kırklareli’de hasta taklidi yapıp kiralık ambulansla yazlığa giden şahıslara ceza
Fitre ne zaman verilir Diyanet fitre parası kimlere verilmez?
Yorumlar