Ramazan Bayramı hava durumu nasıl? Ankara - İzmir - İstanbul yağışlı

Meteoroloji Ramazan bayramı hava durumunu açıkladı. Bugün başlayan şiddetli yağış ve fırtına bayramda da sürecek. İzmir'de bu gece dolu yağışı görülecek.

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Geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Türkiye bayrama şiddetli sağanak ve fırtınayla giriyor. Mevsim normallerinin 13 derece üstüne çıkan sıcaklıklar Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası ile rekor oranda düştü. Bugün batı kesimlerinden başlayarak tüm yurtta şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı da bayram süresi dahil mevsim normallerinin altına inecek. İşte meteorolojiden gelen son dakika uyarıları ile 5 günün hava durumu:

Bugün başladı

Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgası bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetti. Bugün Türkiye bu kez kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sisteminin etkisi altına girdi. Yağışlar ilk olarak Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacak.

22 Mayıs cuma gününe dikkat

Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve Bayram havası

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca yağışların yurdun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Serin ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da bayram dahil olmak üzere mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji son dakika uyarıları dolu yağışı

Meteorolojinin sitesinden Balkanlardan gelen şiddetli yağışa ilişkin son dakika uyarılar arka arkaya düşmeye başladı. Ankara için sarı alarm verilirken, İzmir için de bu gece çok şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Yağışlarla birlikte şiddetli fırtına da etkili olacak. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı etkili olacak. Dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklar ile birlikte yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.