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Uşak'ta 64 yaşındaki emekli öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
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UŞAK'ta 64 yaşındaki emekli öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın plazma tedavisi aldığı ancak tedaviye yanıt vermediği öne sürüldü.

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Emekli öğretmen ve İyi Parti Uşak Disiplin Kurulu Üyesi aynı zamanda Hidayet Uysal (64), yaklaşık 20 gün önce koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan test sonucu Uysal'a koronavirüs teşhisi koyuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Uysal'a bir bağışçı tarafından plazma bağışlandı.

Plazma tedavisine başlanan Uysal, tedaviye yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.

Uysal'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken cenazesinin ise öğle namazını müteakiben defin edildi.

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