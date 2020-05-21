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Darbeci Hafter'in saldırı tehdidine Kalın'dan yanıt: En sert şekilde karşılık vereceğiz

LİBYA'da darbeci Halife Hafter güçlerinin Türk hedeflerine yönelik hava saldırısı tehdidine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "En sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

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Libya Ulusal Ordusu’nun lideri Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamalarına Türkiye'den peş peşe sert yanıtlar veriliyor.

"En sert şekilde karşılık vereceğiz"

"Türkiye bu tür tehditlere boyun eğmeyecek." diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimiz bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz.

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