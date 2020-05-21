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Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı

PERU'da içki içmek için karantina kurallarını ihlal ederken suçüstü basıldı! Polisleri farkeden belediye başkanı tabuta girerek ölü taklidi yaptı ama gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

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Peru'nun güneyindeki Castrovirreyna eyaletindeki Tantara adlı ilçenin Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, pazartesi günü karantina kurallarını ve sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayarak arkadaşlarıyla içki içmeye gitti.

Korona hastaları için yapılan tabutlara girdi

Polisin durumu fark etmesi üzerine içki aleminin karakolda bitmesinden endişe eden grup, sarhoşluğun da etkisiyle, koronavirüs hastaları için yapılan tabutlara saklanıp ölü taklidi yapmaya karar verdi.

Maskeli bir şekilde tabutun içinde kımıldamadan...

Numaralarının işe yaradığından emin olan Torres ve arkadaşları maskeli bir şekilde tabutun içinde kımıldamadan yatarken, polis de grubu gözaltına almadan önce bol bol fotoğraflarını çekti. Polis, yakalandığında Torres’in bir hayli sarhoş olduğunu söyledi.

Halk daha önce önlemlere uymuyor diye şikayet etmiş

Torres, daha önce de salgını ciddiye almadığı ve ilçede güvenlik önlemlerini uygulamadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilmişti. Peru’da yaklaşık bir ay önce karantina ilan edildi. Ancak Tantara halkı, Torres’in bu ilandan sonra sadece sekiz gün ilçede kaldığını belirtti.

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