Darbeci Hafter'e Türkiye'den sert yanıt: Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz" uyarısı yaptı.

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Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu’nun lideri Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sözcü Aksoy, Hafter milislerinin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

"Bir kez daha hatırlatıyoruz"

Aksoy'un açıklaması şöyle: Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.