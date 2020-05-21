Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Şehir hastanesinin açılışında müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tam kapasite hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için helikopterle alana geldi. Tören öncesi hastaneyi gezegen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yetkililer bilgi verdi. Törene ayrıca telekonferans yöntemiyle Japonya Başbakanı Abe de katılıyor. E

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Japonya Başbakanı Abe’ye açılışa iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık.

Hastanenin adının iki ülkenin işbirliğine yaraşır bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz.

'İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir'

Bu eser Kovid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir.

Bunlar geçici sahra hastaneleri değil kalıcı ve muhteşem eserlerdir. Burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacak.

Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bugünlerde burası çok kıymetli eserlerimizden biri olacaktır.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından çok iyi bir konumdayız. Dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Tıbbi teçhizat konusunda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor.

82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancı ile elimizdeki imkanları tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.

İnşallah Sakura’nın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz günleri de görürüz

ABE: Kalbim Erdoğan ve Türk halkıyla beraber

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuşmasından satır başları:

Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum.

Sayın Erdoğan’ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı.

Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir.

Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.

Açılışta ilk konuşma Bakan Koca'dan

Erdoğan'dan önce mikrofonun başına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından satır başları;

Koronavirüs ile mücadele aşamasında bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane alt yapıları ve yoğun bakımlar yetersiz kalırken ülkemizde bu sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde yoğunluk olmadan bu hastalık kontrol altına alınmıştır.

Şehir hastaneleri hizmetin alınabildiği son nokta olsun istiyoruz.

Bu yolla kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olması yolunda önemli bir yer haline getirmiş oluyoruz.

30 bin nitelikli yatak ile şehir hastaneleri buna yardımcı olacaktır.

Hep söylediğimiz gibi, şehir hastanelerimiz donatılan son teknoloji ve konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son noktadır. Anca bu binaları canlı kılan içerisinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelidir.

Gelişmiş ülkeler dahil toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan bu modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz.