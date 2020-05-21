HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk 

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin seyahat izinleri için genelge yayımladı. E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için kendilerine en yakın PTT şubelerine akın etti. Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 22 Mart 2020 tarihinden bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için kendilerine en yakın PTT şubelerine akın etti. Ümraniye ve Sancaktepe'de bulunan PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Oluşan metrelerce kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Şehir dışına çıkmak için E-Devlet numarası yokmuş,  E-Devlet numarası istiyorlar, alacağız oradan da müsaade alacağız. 1 saattir bekliyorum." dedi.

Kuyrukta bekleyenler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ne zaman kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük
65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belgesi başvurusuna onay
Bakan Karaismailoğlu Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonu açılacağını açıkladı
Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınmayacak! Yerine hangi namaz kılınmalı?
Karamollaoğlu'ndan olay sözler: Seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın
ÖNCEKİ HABERLER
Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 249'a yükseldi
Kocaeli'de oğlu 27 gündür kayıp olan baba: Hayatından endişe ediyoruz
Barcelona Lautaro Martinez'de ısrarcı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ve Libya açıklaması Reuters geçti
Watford'a koronavirüs çalımı 1 oyuncu pozitif çıktı
Yorumlar