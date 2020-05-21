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Libya ordusu komutanı Garbiye: Türkiye olmasaydı kazanamazdık

LİBYA UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından Tahir Mahmud Bin Garbiye ülkede yaşanan süreci anlattı. Garbiye, 'Türk halkı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa biz kazanamazdık. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve İslam aleminin lideridir' dedi.

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Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından  Tahir Mahmud Bin Garbiye sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

'Vattiye askeri hava üssünü ele geçirmemiz çok önemliydi'

Türk SİHA'larının havadan bombalayarak etkisiz hale getirdiği Vattiye askeri hava üssünün önemine değinen Gabriye, 'Vattiye askeri hava üssünü ele geçirmemiz çok önemliydi. Vattiye batı Libya'nın en büyük hava üssüdür. Bu üssü katil Hafter ve ona destek verenhler ele geçirmişlerdi. BAE, S.Arabistan, Mısır, Ürdün, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin Hafter'e verdiği desteğe rağmen ama Allah'a hamd olsun, Türklerle ittifak yaptıktan sonra askeri üssü tekrar ele geçirdik. Türkler müdahele ettikten sonra tüm dengeler değişti. Bize gösterdikleri destekten dolayı Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum.' dedi.

'Erdoğan Türkiye ve İslam aleminin lideridir'

Gabriye sözlerini şöyle sürdürdü;

Türk halkı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa biz kazanamazdık. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve İslam aleminin lideridir" 

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