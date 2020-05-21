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Çin'de vahşi hayvan avlamak ve yemek de yasaklandı

Koronavirüs salgınının çıkış noktası Çin'in Vuhan kentinde, vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu hayvanları avlamak ve yemek de yasaklandı.

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Yasak balık çeşitleri de dahil tüm vahşi hayvanların ve 'esaret altına yetiştirilen' tüm hayvanların tüketimini kapsıyor.

Yeni tip koronavirüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor ancak büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıktığı, oradan bir diğer vahşi hayvana ve sonra da insana geçtiği tahmin ediliyor.

Salgının Aralık ayında ortaya çıkmasından sonra Çin, Ocak ayında tüm vahşi hayvan ticaretini durdurmuştu.

Ancak vahşi hayvan etlerinin Çin ve başka ülke pazarlarında hala satılmaya devam ettiği haberleri de geliyor.

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