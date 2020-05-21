HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Trabzon'da devrilen minibüste acı bilanço: 1 ölü 2 yaralı

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

TRABZON'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu minibüs otoyol kenarındaki durağa çarparak devrildi. Kazada sürücü Şaban Gümüşler (59) oracıkta hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Trabzon'dan Rize yönüne giden Şaban Gümüşler idaresindeki 53 ABC 146 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki durağa çarpıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü öldü, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı

Gelen sağlık ekipleri, sürücü Şaban Gümüşler'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Asiye Gümüşler (62) ve Birol Asaf Gümüşler (15) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Trabzon yönü, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için seyahat izni! HES kodu kullanıma açıldı HES kodu nedir HES kodu nasıl alınır?
Yerli otomobilin Gemlik'te yapılacak fabrikası için ilk kazma vuruldu
Ali Babacan'dan Bahçeli ve MHP'yi çıldırtacak sözler! Bahçeli'nin memlekete ne faydası var?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda
Ankara'nın sabrı taştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin yumruğu inmek üzere
Güne 6,78 seviyelerinde başlayan dolarda gözler Merkez Bankası'nda
ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de 800 sabah namazında Yasin-i Şerif okuma geleneği Kovid-19'a rağmen yaşatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Bakan Soylu 27 kez soruşturma izni vermişti! İmamoğlu'ndan suç duyurusu
Adana'da çantadan para çaldı 'Acıkmıştım' dedi
Hannover Ali Yavuz Kol'u istedi Fatih Terim izin vermedi
Kayseri Valiliği'nden pes dedirten soruşturma kararı
Yorumlar