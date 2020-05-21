Trabzon'da devrilen minibüste acı bilanço: 1 ölü 2 yaralı

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Yerli otomobilin Gemlik'te yapılacak fabrikası için ilk kazma vuruldu

Ali Babacan'dan Bahçeli ve MHP'yi çıldırtacak sözler! Bahçeli'nin memlekete ne faydası var?