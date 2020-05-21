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Gaziantep'te 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki 12 ev ve 38 sakini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle ilçe merkezindeki koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin temasta bulunduğu değerlendirilen kişilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 12 hanede yaşayan 38 kişi karantinaya alındı.

Öte yandan ilçe merkezindeki daha önce karantinada bulunan 2 hanedeki 10 kişinin ise karantinasının sona erdiği, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.

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