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Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 4'lü Final

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UEFA'nın 17 Haziran'da yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 4'lü Final planlaması görüşülecek.

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İstanbul’da 4’lü Final projesi, UEFA’nın 17 Haziran’da yapacağı toplantıda en önemli maddelerden biri olacak. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final maçlarını tarafsız sahada tek maç üzerinden oynatarak fikstürü rahatlatıp, kısaltmak isteyen UEFA, 29 Ağustos’ta finalin oynanacağı İstanbul’da çeyrek ve yarı finaldeki 6 maçı da oynatmayı planlıyor. 

''UEFA için durum endişe verici değil''
UEFA Avrupa Ligi’nde de tek maç sistemi devreye sokulabilir. Bu arada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Takvim ile ilgili çok sorun var. Düzinelerce milyon dolar kaybedeceğiz. Ancak yine de UEFA için durum endişe verici değil. Futbol, 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra değişmedi ve bir virüs yüzünden değişmeyecek. 

EURO 2020’nin 2021’de oynanacağına dair 1 milyon dolara bahse girerim. FFP için ilk hamlemiz lüks vergisi getirmek. Gereğinden fazla harcayanlar, limit ile aradaki farkı UEFA’ya lüks vergisi olarak ödeyebilir” dedi.

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