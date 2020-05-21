HABER /  POLİTİKA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

İyi Parti'den Demirören Medya'ya reklam filmi tepkisi

İYİ Parti’nin geçtiğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla hazırlattığı 30 saniyelik reklam filmi Kanal D ve CNN Türk’te yayınlanmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, duruma tepki göstererek, “Filmin neresi sizi rahatsız etti? Bandırma Vapuru mu, Atatürk mü” dedi.

Abone ol

Sözcü'de yer alan habere göre; İYİ Parti, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TV'lerde yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlattı. 30 saniyelik filmde, Bandırma vapuru, güvertesinde Atatürk ve Atatürk'ün “Türk medeniyeti atinin ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleri yer aldı.

Reklam filmi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Hüznümüzde bir, sevincimiz de bir. Dünümüz de bir, yarınımız da bir. Birlikte atıyor yüreklerimiz. Çünkü aynı gemideyiz” sözleriyle sona erdi.

İYİ Parti yetkilileri geçen cuma günü reklam filminin yayınlanması için Demirören Grubu'nun reklam servisine başvurdu, yayın fiyatlarını aldı. Kaç reklam girileceği belirlendi. Demirören Grubu Reklam Sevisi, İYİ Parti yetkililerine “Bize göre herhangi bir sorun yok. Sadece hukuk servisimize onaylatmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bütün TV'ler böyle çalışır” dedi.

Demirören'le görüşme

Kısa süre sonra da İYİ Parti'ye “Reklam filmi için hukuk servisinden onay alınamadığı, bu sebeple reklam filminin yayınlanamayacağı” bildirildi. Bu gelişme üzerine parti yetkilileri Yıldırım Demirören'e ulaşarak durumu anlattı.

Demirören de konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak, sonuç alınamadı. İYİ Parti'nin filmi Kanal D ile CNN Türk'te yayınlanmadı. Aynı kutlama filmi  NTV, Star, FOX TV, Show TV, Habertürk, Beyaz TV, Ülke TV, KRT, Halk TV, Tele-1, Cem TV ve TV 100'de yayımlandı.

İYİ Parti'den 19 Mayıs'ta ‘Aynı Gemideyiz' mesajıBütün bu TV'lerin hukuk servisleri reklama onay verdi. SÖZCÜ'nün ulaştığı Demirören Grubu hukuk servisinden Avukat Seçil Şengelir, “Reklam departmanından böyle bir görüş istendiğini hatırlamıyorum, araştırıp bilgi vereyim” dedi. Ancak daha sonra Şengelir aramadığı gibi aramalarımıza da cevap vermedi.

İyi Parti'den tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, reklamlarının Demirören Medya’da yayımlanmaması konusunu için şunları söyledi:

İçinde Bandırma vapuru, Atatürk ve sonunda genel başkanımızın  birlik ve beraberlik mesajı var. ‘Aynı gemideyiz' sözü de Cumhurbaşkanının sıkça kullandığı kelimedir.

Bu reklam filminin niçin rahatsız olundu? Atatürk'ten mi, Bandırma vapurundan mı, Karadeniz'den mi, birlik ve beraberlik çağrısından mı? Siz hangi kayığa bindiniz de aynı gemide olmaktan rahatsız oldunuz?

Siyasi partiler kamu hizmeti yapan kuruluşlardır. Dolayısıyla medya organlarının, bu tür faaliyetlerini, yasalara ve etik kurallara aykırı olmadığı sürece yayımlamak zorundadır. Bu genel kuralı da çiğnediler.

Dikbayır, İYİ Parti'ye karşı uygulanan bu ambargonun partinin ilgili kurullarında değerlendirileceğini ve buna göre karar verileceğini belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Üşüttüm diyene koronavirüs testi! Bilim Kurulu önerdi Sağlık Bakanlığı kabul etti
Davutoğlu tipi muhalefet! 'Beni kukla gibi kullanarak... şimdiki aklım olsa'...
Beyoğlu'nda dehşet! Fuhuş yapmak için gittikleri evde silahlı kavgaya tutuştular
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarıma başladı! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılacak
Al Sadd'dan Mesut Özil'e rekor teklif! Fener'e rakip çıktı
Camilerde Koronavirüse karşı alınacak 8 önemli kural
ÖNCEKİ HABERLER
Roberto Carlos: Chelsea'yi değil Fener'i seçtim
Eski Nissan CEO'sunun film gibi kaçışı! Yardım etmekle suçlanan kişiler tutuklandı
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 270’e yükseldi
Ayın'da koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Bozulan uyku düzeni ciddi sorunlara yol açabilir
Edis'in yarı çıplak yatak pozu verdiği isim şarkıcı Aybüke Arbele çıktı!
Yorumlar 4 yorum