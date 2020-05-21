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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarıma başladı! İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde üretim yapılmaya başladı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Yavaş'ın kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alanda sebze, 500 dönüm alanda ise patates ekimine başlandı.

Ücretsiz dağıtılacak

Sözcü gazetesinin haberine göre; ekimi yapılan ürünler hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirerek ekim yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Diğer arazilerin de analizleri bitmek üzere

Köremezli, "Bu arazilerde biber, salatalık ve domates üretimlerimiz var. Buradan elde ettiğimiz ürünleri toplayarak sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız.

Belediyeye ait diğer arazilerin analizleri bitmek üzere. İlçelerde bulunan kooperatifler, Ziraat Odaları ve çiftçilere tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği vererek satın alma garantili bir şekilde üretim yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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