Yargıda normalleşme planları! 1 Haziran’da başlıyor

Yargıda, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Haziran’da başlatılması planlanan normalleşme sürecinin 1 Haziran’a çekilmesi bekleniyor.

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Bu kapsamda Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinde müzakerelerin 1 Haziran itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

15 Haziran'dan sonra start verilecek

Tutuklu ve ivedi işler dışındaki duruşmalar ile durdurulan sürelerin yeniden işlemesi ise 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Adli tatil kısa tutulacak

Her yıl, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında yaklaşık 40 gün olarak yapılan adli tatilin de koronavirüs arası nedeniyle işlerin birikmesi ve gecikmesine engel olmak amacıyla kısa tutulabileceği ya da kaldırılabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacağı belirtiliyor.