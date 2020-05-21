HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Yargıda normalleşme planları! 1 Haziran’da başlıyor

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Yargıda, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Haziran’da başlatılması planlanan normalleşme sürecinin 1 Haziran’a çekilmesi bekleniyor.

Abone ol

Bu kapsamda Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinde müzakerelerin 1 Haziran itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

15 Haziran'dan sonra start verilecek

Tutuklu ve ivedi işler dışındaki duruşmalar ile durdurulan sürelerin yeniden işlemesi ise 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Adli tatil kısa tutulacak

Her yıl, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında yaklaşık 40 gün olarak yapılan adli tatilin de koronavirüs arası nedeniyle işlerin birikmesi ve gecikmesine engel olmak amacıyla kısa tutulabileceği ya da kaldırılabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacağı belirtiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da köpek besliyor diye kadına soğan patatesle saldırdılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona'da ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan açıklamar: Virüs değişime uğruyor
Yoldan geçen genci elindeki cam parçasıyla rehin aldı! Sebebi ise yasak aşk
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (20 MAYIS 2020)
THY'nin uçuşlara başlayacağı tarih netleşti
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Olay yeri Manisa! 17 yaşındaki genç kızı pompalı tüfekle öldürdü
Akdeniz bölgesinde 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldi
DSÖ’den ikinci dalga uyarısı: Risk geçmedi
Yeni Zelanda’da 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli gündemde
Lisede sınıf geçme şartları 2020 MEB sınıfta kalma var mı?
Yorumlar