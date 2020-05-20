Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (20 MAYIS 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.222'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 152.587'ye yükseldi. Vaka sayısı çok uzun süre sonra ilk kez binin altına düştü.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 114 bine yükseldi

Son 24 saatte 23 kişi vefat etti, bin 92 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587, vefat sayısı 4 bin 222, yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445, iyileşen sayısı ise 113 bin 987 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı

VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

Vaka sayısı binin altına düştü

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı.

Türkiye'de dünkü koronavirüs verilerine ilişkin tablo ise şöyleydi;