HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (20 MAYIS 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4.222'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 152.587'ye yükseldi. Vaka sayısı çok uzun süre sonra ilk kez binin altına düştü.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 114 bine yükseldi
Son 24 saatte 23 kişi vefat etti, bin 92 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587, vefat sayısı 4 bin 222, yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445, iyileşen sayısı ise 113 bin 987 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı

Vaka sayısı binin altına düştü
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı.

Resim

Türkiye'de dünkü koronavirüs verilerine ilişkin tablo ise şöyleydi;

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
Bayram öncesi İstanbul'da berber ve kuaförler nasıl çalışacak?
AK Partili Şenocak: Haliç 10 ayda çamura terk edildi
18 kulüp Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştı
65 yaş üstüne seyahat izni nereden nasıl alınacak? Fahrettin Koca açıkladı
HES kodu ile seyahat kararı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Hollanda'da vizon paniği herkes şokta! İnsanlara korona bulaştırmışlar
ÖNCEKİ HABERLER
Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor
Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!
Sivas'ta yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı
Mustafa Cengiz'e torun morali
Almanya ile Türkiye arasında ikili anlaşma gündemde
Hüseyin Akbulut kimdir ne iş yapıyor Kur'an okuma yarışmacı birincisi kimdir?
Yorumlar 8 yorum