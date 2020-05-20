Bayram öncesi İstanbul'da berber ve kuaförler nasıl çalışacak?

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir" ifadeleri yer aldı.