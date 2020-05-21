HABER /  DÜNYA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Libya'da Hafter'e bağlı mevziler vuruldu

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Libya'da Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildi.

Abone ol

LİBYA ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, topçu birliklerinin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Suk el-Ehad bölgesinde, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini daha imha ettiği belirtildi.     

Açıklamada, son 24 saatte Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları ve topçu birliklerinin Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.     

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı.     

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.    

SON DAKİKA HABERLERİ
Sivas'ta yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı
Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye
65 yaş üstüne seyahat izni nereden nasıl alınacak? İşte izin genelgesi
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın kefir sırrı AVM çıkışı
Bakan Koca'dan MFÖ'ye 'Maske Tak' teşekkürü
Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca paylaştı! Yarın açılıyor...
Antalya'da zillere bastıktan sonra ölü bulunmuştu nedeni ortaya çıktı
Ev alacaklar bu habere dikkat! Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı
İstanbul Havalimanı büyüklüğüyle koronavirüste avantaja döndü!
Bursa'da hayırsever çiftçi vatandaşa 100 ton soğan dağıttı
LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları
Yorumlar