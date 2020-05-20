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Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması

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Trabzonspor, kulüpte dördüncü kez yapılan test sonuçlarında da herhangi bir pozitif vaka çıkmadığını açıkladı.

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Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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