Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması
Trabzonspor, kulüpte dördüncü kez yapılan test sonuçlarında da herhangi bir pozitif vaka çıkmadığını açıkladı.Abone ol
Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.