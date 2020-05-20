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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti

Testlerinin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara yeniden başlayan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ozan Tufan'ın kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

Sarı lacivertli oyuncular 4'erli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam ettirdi.

Fazla kiloları dikkat çekti
Antrenman esnasında yıldız futbolcu Ozan Tufan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Tufan'ın koronavirüs sonrası başlayan çalışmalardaki fazla kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti

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