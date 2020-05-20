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Türkiye'nin konuştuğu Sevda Noyan ifade verdi

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Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

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Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

İfade verdikten sonra adliyeden ayrıldı
Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Sevda Noyan ne demişti?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; ''15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."

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