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Hollanda'da vizon paniği herkes şokta! İnsanlara korona bulaştırmışlar

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Koronavirüsle mücadele eden Avrupa'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Hollandalı yetkililer açıklama yaparak resmen ülkede gündemi değiştirdi...Hollanda hükümeti vizon üretim merkezlerinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, vizon çiftliklerindeki hayvanlardan insanlara Covid-19 bulaştığını duyurdu.

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Corona virüsünün nasıl ortaya çıktığı ve insanlar arasında nasıl yayıldığına dair birçok teori ve komplo teorisi ortaya atılırken, Avrupa’nın kalbinden flaş bir Covid-19 açıklaması geldi.

Hollanda hükümeti dün gece yapılan bir açıklama ile ülkedeki vizon çiftliklerinde corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, “Yapılan araştırmalar ışığında vizon çiftliklerinde Covid-19 tespit edildi. Enfeksiyonun vizonlardan insanlara bulaştığı sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda vizonların semptom göstermeden Covid-19 taşıdığı öğrenildi” açıklamasını yaptı.

Kedilerin payı olabilir
Yetkililer incelenen iki çiftlikte de benzer özellikler olduğunu duyururken, “Vizonların antikor testi genişletilerek Hollanda genelindeki bütün tesislerde uygulanacak ve zorunlu olacak. Araştırmaların yapıldığı tesisler birbirine çok benziyor. İkisinde de kediler vardı ve kedilerde de Covid-19 tespit edildi” ifadesi kullanıldı.Hollanda hükümeti, semptom göstermeden Covid-19 taşıyan vizonların hastalığı insanlara bulaştırabileceğini öne sürdü.

Vizon nedir?
Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa’da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.

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