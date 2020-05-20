Seyahat izni nasıl alınır kimlere seyahat izni verilir?

Şehirler arası seyahat etmek durumunda olan vatandaşlar, nedenlerini belirterek seyahat başvuru su işlemlerini yapabiliyor. Seyahat izni başvurusu e devlet üzerinden ve ALO 199 üzerinden yapılabiliyor. Peki seyahat izni başvuru nasıl alınır ve kimlere seyahat izni verilir?

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15 ilde giriş çıkışlar ve seyahat izni kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşlar ise başka bir şehire gitmek için seyahat izni başvurusu nasıl yapılır ve kimler başvurabilir araştırması yapıyor. Vatandaşların öncelikle seyahat izin belgesi alabilmesi için e devlet üzerinden ya da ALO 199 üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Değerlendirme sonucunda sundukları gerekçe yer alan maddelerle örtüştüğü takdirde belge giriş çıkış yapmak isteyen kişiye veriliyor. Peki, başvuru nasıl yapılıyor ve kimlere bu belge veriliyor?

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahat kısıtlaması olan şehirlerde yaşayan vatandaşların seyahat izni alabilmesi için e-devlet üzerinden ya da Alo 199 üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin, sisteme giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e-başvuru" kısmındaki "seyahat izin işlemleri" seçeneğinden form doldurması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…

Kaymakamlıklardaki "Seyahat İzin Kurulu'na" iletilen başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor ve değerlendirme sonucu kişiye SMS ile bildiriliyor. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde düzenleniyor.



Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor. Ayrıca kişisel aracıyla seyahat edenlerin de yol üzerindeki denetimler için seyahat izin belgelerini seyahat boyunca yanlarında bulundurması gerekiyor.

SEYAHAT İZNİ KİMLERE VERİLİYOR?

Kısıtlamanın bulunduğu şehirlere giriş, çıkış yapmak durumunda olan kişiler için tanınan istisnalar şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar

Ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç dört kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar