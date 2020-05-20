TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig takım doktorları ile toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu’nun 23 Mayıs’ta Süper Lig takım doktorları ile 30 Mayıs’ta ise TFF 1. Lig takım doktorları ile Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne ilişkin bilgilendirme amaçlı toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

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TFF, Sağlık Kurulu’nun 23 Mayıs’ta Süper Lig ve 30 Mayıs’ta TFF 1. Lig takım doktorları ile Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne ilişkin bilgilendirme amaçlı toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı