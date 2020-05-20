Ali Babacan'a 'siz proje misiniz?' diye soruldu! DEVA, Millet İtitfakı'na göz kırptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerin "HDP'ye bakış açınız nedir?", "Millet İtifakı'na katılacak mısınız?", "Siz bir proje misiniz?" gibi sorularını cevapladı.. HDP ile ilgili sözleri dikkat çekerken, Millet İttifakı'na da göz kırptı...

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, liseli gençlerin liderlere sorular sorduğu 'Artık Biz Soralım'a konuk oldu. Babacan, gençlerin "HDP'ye bakış açınız nedir?", "Millet İtifakı'na katılacak mısınız?", "Siz bir proje misiniz?" gibi sorularına cevap veren Babacan, "henüz erken" dese de Millet İttifakı'a göz kırpmaktan da geri kalmadı.

'HDP’ye bakış açısı' da sorulan Babacan şöyle konuştu: "Hukuk devleti açısından bakmamız lazım. HDP, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş bir siyasi parti. Aynı zamanda seçim kanununa göre seçime girmiş ve mecliste yer alan bir parti. Hukuk devleti açısından baktığımızda bunu böyle görmemiz gerekiyor. Ama işi siyasi taraf haline getirdiğimizde, “Benimle misin onunla mısın?” diye böyle kutuplaştırıcı bir siyaset çerçevesinde baktığımızda o zaman siyasi söylem de siyasi duruş da değişebiliyor."

Suç yoksa siyasi polemiklerle ötekileştirilemez

"Biz meselelere önce hukuk devleti perspektifinden bakıyoruz. Eğer ortada suç unsuru teşkil eden bir durum varsa yargı orada. Yargı gereğini yapar. Yapmalıdır da. Eğer suç unsuru teşkil eden bir şey yoksa tamamen siyasi polemiklerle bir siyasi partinin ötekileştirilmesi, sistemden dışarı doğru itilmesi devlete yakışan bir davranış değil. Devlete yakışan hukuk devleti olmaktır. Varsa suçu, vermektir."

Bugün bir parti devleti olduk

"Ama bugünkü sistemde, devlet mekanizmasıyla, Ak Parti mekanizması iç içe geçtiği için devlet artık bir parti devleti gibi davranmaya başladı. Bir partinin hizmetinde çalışan bir devlet yapısı görüyoruz şu anda maalesef. O zaman da işler karışıyor işte. Devletin taraf tutmaması lazım. Anayasının gereğidir. Anayasanın o maddesi değişmedi. Cumhurbaşkanının yemini tarafsız olacağım diye başlar."

Millet İttifakı'na göz kıptı

"Millet İttifakına katılımınız söz konusu olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ali Babacan, "Açıkçası bugün için bizim ittifaklarla ilgili söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Bizim için çok erkendir bu. Bizim amacımız, toplumumuzun geniş kesimlerinin üzerinde ittifak kuracağı bir siyasi parti olabilmektir. Toplumun partimiz üzerindeki ittifakı bizim için çok çok önemlidir. Çünkü biz tek bir kesime, dar bir kesime hitap eden bir siyasi parti değiliz. Bir gün seçim kararı alınır, bir gün seçim önümüze gelir, o kararlar o günkü şartlara göre o zaman verilir" diye konuştu.

'Siz bir proje misiniz?'

"Bizim bütün kurucularımız bu ülkeni vatandaşı. Biz insanların hangi coğrafyadan geldiğine bakmıyoruz. İnsanların daha önceki siyasi tercihlerine bakmıyoruz. İnsanların daha önce savundukları ideolojilere de bakmıyoruz. Ortak bir Türkiye hayali etrafında buluştuğumuz herkesle beraber çalışıyoruz. Bu siyasi hareket bu toprakların siyasi hareketidir. Bizim insanlarımızın siyasi hareketidir ve siyasetin finansmanı da çok önemlidir. Siyasetin finansmanı, bugüne kadar tamamen üyelerimizin ve siyasi partimize destek olmak isteyenlerin bağışları ile gitmektedir."

'Öğrencilik hayatınız nasıl geçti?

"Öğrencilik hayatım baya yoğun geçti. Çünkü ben hem çalıştım hem okudum. Eğer okul yarım günse yarım gün okulda yarım gün işteydim. Cumartesileri hep işteydim hep çalıştım. Öğrencilik hayatım iş hayatıyla iç içe geçti. Okula devamlılığım çok iyiydi. Hiç der kaçırmazdım. Derslerde de konu kaçırmazdım. Konuyu anlayıncaya kadar hocalarımı çok bunaltırdım. Hiçbir şey teoride kalmadı. Öğrendiğim her şeyi uygulayacak bir yerim oldu. Hiçbir şey soyut kalmadı. Öğrendiğim bütün soyut kavramları somutlaştırabildim. Herhalde o da bana baya bir şeyler kazandırdı."