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Antalya'da karpuz hırsızlarını çiftçi yakaladı ekiplere teslim etti

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ANTALYA'da karpuz tarlasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, çiftçiler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, karpuzları kesip içine bakarak iyi olup olmadığına karar verdiği anlaşıldı. Tarla sahipleri ise bu işin önüne geçilmesini istediğini söyledi.

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Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. Tarla sahipleri tarafından karpuz çalarken yakalandığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Çalmadan birde içine bakıyorlar

Tarlada yapılan incelemede şüphelilerin karpuzların bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü kesip içine baktıktan sonra iyi olanları çaldığı, yetişmemiş olanları ise bıraktığı belirlendi. Jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

"5 kişiyi jandarmaya teslim ettik"

Karpuz üreticisi Kadir Kaya, "Bizim mahallemizde bulunan bir şirkette çalışan işçilerden bazıları arazimizdeki karpuzları çalarken, bazı karpuzları da bıçakla kesip atarken gördük. Bu 3 yıldır oluyordu. Şimdiye kadar bir şey demiyorduk. Defalarca daha önce yakalamıştık. Kendilerini uyarmıştık. Firmanın yetkililerine işçiler için şikayette bulunmuştuk. Şimdiye kadar bir önlem almadılar. Dün akşam tarlada karpuzları çaldıkları sırada jandarmayı çağırdık. Yakaladık jandarmaya teslim ettik. Şahıslar karpuzları kesiyorlar, olgunlaşmamış olanı bırakıp, iyilerini götürüyorlar. Jandarma gereken işlemleri yaptı. Biz bunlardan bıktık. Üç senedir bize uyku yok. Burada başka köylülerimizin de karpuzları var. Sürekli her akşam bunlar yüzünden nöbet tutuyoruz. Jandarmaya bu insanlar hakkında şikayetçi olduk" dedi.

"Parayla satılacak adam değiliz"

Musa Küçük de "Şirketin müdürü biz bu şahısları yakaladıktan sonra 'Bunlardan şikayetçi olmayın ben paranızı ödeyeyim, bu işi kapatalım' dedi. Biz paranın derdinde değiliz. Biz bu işin önüne geçilmesini istiyoruz. Biz parayla satılacak adam değiliz. Bunlardan şikayetçiyiz" diye konuştu.

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