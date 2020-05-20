Ahmet Acar kimdir aslen nereli Ahmet Acar'ın hangi şirketin sahibi

Survivor'da Gönüllüler ve Ünlülerin yaptığı tabloları 100 bin liraya alan iş adamlarından biri Ahmet Acar oldu. Tablolardan elde edilen geliri koronavirüs ile mücadele için başlatılan kampanya Biz Bize Yeteriz Türkiye'ye bağışlayan Ahmet Acar'ın hayatı merak edildi. Ahmet Acar 50 yaşında ve aslen Sakaryalı...

Abone ol

Ahmet Acar bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Acar Home'un sahibi olan iş adamı Ahmet Acar, 100 bin lira ödeyerek Survivor tablolarını aldı ve gündeme oturdu. Ahmet Acar'ın hayatı merak konusu oldu. Ahmet Acar aslen Sakaryalı ve 50 yaşında. AK Parti’nin Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Acar evli ve 4 çocuk babası..

Açık arttırmaya çıkan iki takımın yaptığı tabloların gelirlerinin ülkemizdeki corona virüsü salgını sürecine destek amaçlı başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlanacağı bilinirken gönüllülerin tablosunu Acar Home şirketinin sahibi büyük bir meblağ ödeyerek satın aldı

Ahmet Acar kimdir: 1970 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Ahmet Acar, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da, üniversite eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü’nde tamamladı.

Memuriyete SSK Genel Müdürlüğü’nde başlayan Ahmet Acar, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda uzman ve Gümüşhane Kültür Turizm İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Diğer yandan 1996 yılından 2008 yılı sonuna kadar TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı yapan Acar, evli ve dört çocuk babasıdır. Acar, 2009 yılı yerel seçimlerinin ardından 2014 yılı yerel seçimlerinde Kocaali Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilmiştir. Ahmet Acar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı oldu.survivor tabloları