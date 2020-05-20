Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması! LGS örnek soru kitapçılığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavına hazırlanan öğrencilere müjde verdi. MEB, Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığını internet sitesinde yayınladı. Bakan selçuk da tüm öğrencilere duyurdu...

Abone ol

LGS 2020'ye günler kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, sınava girecek öğrencilere müjde geldi. Bakan Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan Mayıs ayı ikinci örnek soru kitapçığı yayında. Bakan Selçuk paylaşımında şöyle dedi:

"2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında.



Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz.



Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz.



Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.https://t.co/ngzrlL9gql — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2020

LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığına ulaşmak için TIKLAYIN