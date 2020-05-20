Enerji devi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom’un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,6 azalarak 6,8 milyar dolara geriledi.

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Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ise ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 46,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracatı geliri de yüzde 51 azalarak 6,8 milyar dolara geriledi.

Söz konusu gelir miktarı mart ayında bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 13 azalarak 1,7 milyar dolara düştü.

Gazprom'un net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Rusya'nın petrol geliri yüzde 13 azaldı

Öte yandan Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, ocak-mart döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 63,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 13,6 azalarak 25,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.