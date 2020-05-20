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Esenyurt'ta kocasını bıçaklayıp serbest kaldı 'Kendisi zorladı' dedi

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İSTANBUL Esenyurt'ta Fadime T. isimli kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fadime T. polis merkezinin çıkışında kocasını istemeden bıçakladığını söyleyerek 'Kendisi beni zorladı' dedi.

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Olay, dün saat 18.30'da Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan Recep T. isimli kişiyi ikamet ettiği dairenin kapısının önünde buldu.

Polis ekipleri tarafından, Recep T. için olay yerine ambulans istenerek yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra Recep T.'yi sırtından bıçaklayan eşi Fadime T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açan Fadime T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Kendisi beni zorladı isteyerek yapmadım"

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fadime T. karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Fadime T. serbest bırakıldı. Sırtından bıçaklanan Recep T.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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