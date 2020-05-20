HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Ailesi kayıp başvurusu yaptı 6 saat sonra arazide uyurken bulundu

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Topuz (79), yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyuduğu sırada bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.

Abone ol

Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, Kadir Topuz için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'da salgın hastanesinde bikiniyle hastaları tedavi eden hemşire olay oldu
Mustafa Varank duyurdu! Firmalara Covid-19 güvenli belgesi verilecek
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme! 17 yıl önceki hastanın kanında çare bulundu
Adnan Polat'ı Arnavut ortağı 24 milyon lira dolandırdı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra programına ziyaret
Ali Koç'tan Dirk Kuyt bombası! Efsane geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan tartışılacak sözler: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir
Antalya'da ailesinin kayıp ihbarı yaptığı adam uyurken bulundu
Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını
Muş'ta 9 çocuğunu toprağa verdi şimdi görme engelli çocuklarına bakıyor
0-14 yaş arası çocuklar bugün saat kaça kadar sokağa çıkabilecek?
Mucize Doktor'un Tanju Hocası Murat Aygen eşiyle nasıl evlendiğini anlattı!
Yorumlar