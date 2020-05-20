Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı

Ülkenin Adalet Bakanı Velid es-Samani, alternatif cezalar getirdiklerini açıkladı.

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Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaçlama cezası uygulamasına son verildi.

Ülkenin yerel medyasında geçen haberlere göre, Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, ta'zir amacıyla kırbaç cezası verilmesine ilişkin uygulamanın kaldırıldığı talimatını mahkemelere ilettiğini söyledi.

Samani, tüm mahkemelere ulaşan genelgede, ta'zir amaçlı kırbaçlama cezası yerine hapis, para cezası ya da yetkili makamların belirleyeceği alternatif cezalar verilmesi çağrısı yapıldığını belirtti.

Alternatif cezalara dönüştürüldü

Kırbaçlama cezasının kaldırılmadığını vurgulayan Samani, tedip ya da disiplin amaçlı olan ta'zir cezası olarak kırbaçlama cezasının kaldırılarak, alternatif cezalara dönüştürüldüğünü kaydetti.

İki tür kırbaçlama cezası

Samani, iki tür kırbaçlama cezası olduğunu bunlardan birinin şeri hükümlerde açıkça geçen diğerinin ise tedip, disiplin ya da suçun işlenmesine engel olmak amaçlı verilen ta'zir şeklinde ifade edilen ve şeri hükümlerde kesin geçmeyen cezalandırma şekli olduğuna işaret etti.

Kırbaçlamanın ölçüsü yok

Kırbaçlamanın bir ölçüsünün bulunmadığını kaydeden Samani, bazı örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının görüşlerinde kırbaçlama cezasının insan hakları ve onuruna aykırı olduğunun ifade edildiğini hatırlattı.

Samani, Suudi Krallığı'nın bu türden örgütlerin ortaya koyduğu her şeyi ne reddettiklerini ne de kabul ettiklerini bu konudaki duruşlarının şeri ve yasallıkla belirlendiğini aktardı.

Ta'zir cezası nedir ?

Ta'zir, İslam Hukuku'na göre, devlet yönetiminin takdiri altında suçların cezalandırılması olarak biliniyor.

Kınama, terbiye etme, azarlama ve sopa ta'zir cezaları arasında bulunuyor.

Hakimin uygun gördüğü kadar verilen söz konusu cezayı affetme yetkisi yönetimin elindeyken, cezaların miktarı zamana göre değişiklik gösterebiliyor.