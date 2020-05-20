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Benzin ve motorine bu gece yarısı çok kallavi zam geliyor

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş,motorine 12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlar yapılırsa pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 5.69 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.80 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 5.38 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.46 TL’en satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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