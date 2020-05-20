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Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye mesaj

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Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” mesajı gönderdi.

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Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi. Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray-Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!

1- Sivasspor'da 10 gol-4 asistle müthiş bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kulübü ile sözleşmesini uzatmadı ve elini çabuk tutan Galatasaray, 25 yaşındaki 8 numara ile prensipte anlaşmaya vardı.

2- Taraflar arasında ön protokol imzalandığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulüp bonservis vermeyeceği Mert Hakan'a haziran ayı içerisinde 4 milyon TL imza parası ödemek zorunda.

3- Galatasaray'la yıllık 1 milyon 250 bin Euro karşılığında el sıkışan Mert Hakan Yandaş, imza parası ödenmediği takdirde anlaşmayı tek taraflı bozma hakkına sahip.

4- Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe de Sivasspor'un yıldızı için devreye girdi. Mert Hakan ise sarı-lacivertlilere 'Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim. Ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim' dedi. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a yıllık 8.5 milyon TL ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

5- Mali olarak sıkıntılı günler geçiren ve takımdaki herkesten indirim talep eden Galatasaray, Mert Hakan'dan da fedakârlık bekliyor ancak Fenerbahçe devreye girdi ve iş kızıştı.

1.6 milyon euro
25 yaşındaki oyuncunun Transfermarket'e göre 1 milyon 600 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

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