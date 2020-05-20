Kur'an okuma yarışmacı birincisi kim oldu Hüseyin Akbulut kimdir?

TRT1 ekranlarında 2017 yılından beri her Ramazan ayında ekrana gelen sevilen yarışma Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma yarışması bu sene de ilgiyle takip edildi ve Kadir gecesinde yarışmanın birincisi belli oldu. Erdoğan'ın da telekonferans yoluyla katıldığı Kur'an okuma yarışmacı birincisi 396 puanla Hüseyin Akbulut oldu. Peki kimdir Hüseyin Akbulut?

Abone ol

Kur'an'ı Kerim'i en güzel okuma yarışması bu yıl da TRT1 ekranlarında ilgiyle seyredildi. Haftaiçi hergün iftardan sonra ekrana gelen yarışmanın birincisi dün akşam, Kadir gecesinde belli oldu. Kur'an okuma yarışmasının birincisi Hüseyin Akbulut oldu. Jüriden 369 puan alan Hüseyin Akbulut yarışmanın birincisi oldu ve 50 tam altını kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da telekonferans yoluyla yarışmanın birincisini tebrik etti. Peki kimdir Hüseyin Akbulut, ne iş yapıyor?

Hüseyin Akbulut Büyük Çamlıca Camii'nde imam olarak görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. dedi.

Erdoğan, yarışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Yarışmada 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci, 393 puanla Muhammet Sizcan ikinci, 390 puanla Eyyüp Ensar Kılıç ise üçüncü oldu. Dereceye girenler çeşitli miktarlarda tam altınla ödüllendirildi.

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı