Arda Turan 19 Mayıs mesajında çuvalladı savunması 'oruç' oldu

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaştığı videoda 19 Mayıs'ı 23 Nisan'la karıştırdı.

19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Arda Turan videoda, "Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Arda Turan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Yüzlerce Twitter kullanıcı "Arda Turan" etiketi altına paylaşım yaptı.

''Ramazan ayı oruç tutuyorum insanlık hali''

Daha sonra Instagram hesabından açıklama yapan Arda Turan şu ifadeleri kullandı; Instagram hesabından bir açıklama yapan Arda Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." dedi.