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Flaş gelişme! Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak

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Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye göre yurt dışından gelen vatandaşlar artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak. Kişilerin izolasyon süreçleri evde takip edilecek.

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Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerinin artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlenimlerinin yapılacağı belirtildi.

Haber Global'den Ozan Ulaş'ın haberine göre, halen Yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

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