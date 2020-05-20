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İstanbul'da görevli Bekçi, 'sizi zengin edeceğim' diye Bekçileri dolandırdı! Ortadan kayboldu

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İSTANBUL'da ece bekçiliği yapan O.G. “Bitcoin alacağım, sizi zengin edeceğim” ve “Annemin ameliyat masrafları” diyerek 6 mesai arkadaşından borç para aldı. Sonra da meslekten istifa ederek 346 bin lira ile ortadan kayboldu.

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Gece bekçiliği yapan O.G. “Bitcoin alacağım, sizi zengin edeceğim” ve “Annemin ameliyat masrafları” diyerek 6 mesai arkadaşından borç para istedi. Meslektaşlarından toplamda 346 bin 500 TL borç para alan O.G. meslekten istifa ederek kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan gece kartalları ise O.G.’den şikâyetçi oldu.

Aynı mahallede çalıştığı bekçileri kandırdı!

İstanbul Maltepe’ye bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde geçen mart ayında, çarşı ve mahalle bekçiliği yapan O.G., iddiaya göre aynı mahallede çalıştığı 6 mesai arkadaşından “Bitcoin alıp sizi zengin edeceğim” ve “Annemin tedavisi ve ameliyat masrafları için para lazım” diyerek borç para istedi.

150 bin lira veren de var, 5 bin lira veren de

Bekçilerden T.Y. 150 bin TL, R.I. 96 bin TL, Ö.F.S. 35 bin TL, C.O. 30 bin TL, E.A. 30 bin TL ve H.K. 5 bin 500 TL verdi. Toplamda 346 bin 500 TL para alan O.G., aylar geçmesine rağmen borcunu ödemedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkınca rapor aldı

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile doktor raporu alan O.G. meslektaşlarının telefonla defalarca aramasına rağmen cevap vermedi. Dolandırıldıklarını anlayan 6 gece bekçisi 9 Mayıs’ta O.G.’den şikâyetçi oldu.

Mesleğinden istifa etti, kayıplara karıştı

Bunun üzerine 11 Mayıs’ta çarşı ve mahalle bekçiliği görevinden istifa eden O.G. telefonunu da kapatarak kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine ifadesi alınmak istenen O.G., ikamet ettiği adresinde bulunamadı. O.G.’ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

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