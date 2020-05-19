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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayında eşlik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da gençlere seslendi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, milli bayramlarını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanırken; saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da gençlere seslendi.

Erdoğan, iletisinde, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin 'gelecek' mesajları yer aldı.

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