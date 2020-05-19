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Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

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Beşiktaş, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan oyuncular, teknik ekip ve çalışanların sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi. Siyah-Beyazlılar, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

TÜM SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

Daha önce yapılan açıklamalarla 9 Mayıs'ta ismi verilmeyen bir futbolcu ve bir çalışanda; 14 Mayıs'ta ise sekiz kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

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