Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi bugün başladı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı tribününden ilki, hizmete alındı.

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Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan Mardin Dargeçit'teki Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretimi başlıyor.

Dolgu hacmi bakımından ikinci büyük barajı

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki bugün devreye alındı.

Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni düzenlendi. Törende konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:

Erdoğan: Yıllık katkısı 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz

2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

Engel olmak isteyenler eserin ihtişamı karşısında ezildiler

Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğini inanıyorum.

Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir.

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek.

Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz.

Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal

Buradan sesleniyorum! Çiftçilere ne yaptınız? Suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmişti. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal.

Terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar

Ilısu Barajı’ndan en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerindeki vatandaşlarımızı hayırlı olsun diyorum. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum.

18 yılda 585 baraj yapıldı

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

2020'de 403 tesis hizmete alınacak

Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır.

Köy yolları da yapıldı

Baraj inşaatı kapsamında, araçların zorlukla geçtiği Midyat-Dargeçit yolunun yeniden yapıldığına değinen Pakdemirli, bu çerçevede 52 kilometre ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır’a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını da aktardı.

Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu kaydetti.

Cizre Barajı'nın yapımına imkan sağlayacak

8,5 milyar liraya mal olan baraj yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkı sunacak. Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak.

Tam kapasite faaliyete geçmesi halinde bölgede 4 bin kişiye istihdam sağlayacak Ilısu Barajı'nın tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine de çok ciddi katkı sunması bekleniyor.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan 2020'de Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde ilk türbin test amaçlı döndürülmüştü.