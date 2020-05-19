DSÖ'ye son dakika hamlesi! Uluslararası koronavirüs soruşturması başlatıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısındaki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağındaki Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası bağımsız soruşturma yapılması kararı verildi.

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Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

'Bağımsız olarak denetlenmesi' önergesi

Aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ'nün pandemi yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyi onayladı.

Tümüyle soruşturulacak

Buna göre "en kısa zamanda DSÖ'nün tarafsız, bağımsız olarak tümüyle" soruşturulacağı belirtildi.