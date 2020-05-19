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Erdoğan'dan gençlere uyarı! Provokatörlere karşı uyanık olun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere hitap etti. Erdoğan gençlere sosyal medya uyarısında bulunarak provokatörlere karşı uyanık olun mesajı verdi.

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19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Destek ekibine düzenlenen saldırılarla ilgili, "Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz.Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum.19 Mayıs asla pes etmeyen bir milletin dirilişidir.19 Mayıs milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir.Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz.19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.
Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor.Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

2022'ye kadar 93 yeni yurt açacağız
Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Şehir eşkiyalarına izin vermeyeceğiz
Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkiyalarına izin vermeyeceğiz.Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır

Sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olun
Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.Burs ve kredi ödemelerini bugün itibarıyla başlattık.

Maske - mesafe - temizliğe riayet edeceğiz
Korona virüs salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz.Bu ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.

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