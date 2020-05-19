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İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi! 15 ile 15 gün daha seyahat yasağı kondu

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Seyahat yasakları ne zaman bitecek?

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin karar 15 gün daha uygulanacak. Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran'da devam edecek 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verilecek.

Dün yapılan Kabine toplantısında karar alındı

İçişleri'nin genelgesinde dün yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. 

İşte yasağın uygulanacağı iller

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

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