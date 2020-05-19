1 milyon liralık hırsızlık şüphelisi paralarla paylaşım yaptı çatıda yakalandı

AKSARAY’da 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. (33), girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ile paraları, sosyal medya hesabından paylaşınca, saklandığı çatıda yakalandı

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Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Halil İbrahim A. olduğu belirledi. Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi’ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı.