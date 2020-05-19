HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

ABD'yi karıştıran dev silah satışı! Meğer Trump Müfettiş Linick'i o yüzden kovmuş

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

ABD'de cuma günü görevinden alınan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick'in kovulmadan önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu belirtildi.

Abone ol

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, CNN kanalına konuşarak, Linick’in yaptığı soruşturmalara ve görevinden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Linick'in birkaç farklı nedenden dolayı Başkan Donald Trump tarafından kovulduğunu kaydeden Engel, "Linick'in ofisi, benden gelen istek üzerine Trump'ın Suudi Arabistan'a silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesi meselesini inceliyordu. Şu an resim tam net olmasa da Bakan Pompeo'nun Linick'i yaptığı soruşturmayı tamamlayamadan atılmasını sağlaması rahatsızlık vericidir." dedi.

Engel, ayrıca Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturmasının da Linick'in kovulmasında rol oynadığını ifade etti.

Herhangi bir kamu görevlisinin işini yapmasından dolayı atılmasının hukuka ve yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Engel, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerinin konuya ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.

Bununla birlikte Pompeo'nun bazı bakanlık çalışanlarını kendisine ait köpeği gezdirmek, kuru temizleme işleri ve ailesi için yemek randevusu almak gibi alakasız işlerle görevlendirdiği ileri sürülürken, Linick’in düzenlediği soruşturma kapsamında bu konuları da incelediği kaydedildi.

Öte yandan konuya ilişkin medyaya açıklamalarda bulunan bazı Beyaz Saray yetkililer ise bazı kamu görevlilerinin hükümete karşı "derin devlet" gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

Amerikan ABC News kanalına konuşan Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro, Linick'e atıfta bulunarak, "Bazılarının derin devlet olarak tanımladıkları önemli problemlerimiz var." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı genelge gönderdi! 15 ile 15 gün daha seyahat yasağı kondu
Berat Albayrak'tan 19 Mayıs'ta gençlere üç müjde!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan HDP'yi üzecek sözler bir de çağrısı var
Hilal Kaplan 4 ünlü muhalif ismi yazdı Erdoğan'a dil uzatırlarsa fena hatırlatırız
Dünya Tabipler Birliği uyardı! Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir
Yunanistan'da ünlü papaz Başbakan Miçotakis ve 2 bakanını dinden afaroz etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 erkek gözaltına alındı
İspanya İtalya'dan direkt uçuş yasağını kaldırdı
Dünyaca ünlü taksi uygulaması UBER binlerce kişiyi daha işten çıkardı
Hacet namazı nasıl kılınır Kadir gecesi 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
Adetli kadınlar Kadir Gecesinde nasıl ibadet edebilir?
19 Mayıs ne kandili Diyanet yarın kandil mi var?
Yorumlar