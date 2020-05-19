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Erdoğan talimat verdi! 19 Mayıs itibarıyla başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6-10 Haziran'da yatması gereken haziran ayı burs ve kredi ödemelerini, yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına bayram öncesi yatırmaya başladı.

6-10 Haziran tarihlerinde yatması gereken haziran ayı burs ve kredi ödemelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bayram öncesi ödeme kararı alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerine başladı.

Ödemeler 23 Mayıs'ta tamamlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 19 Mayıs tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs'ta başlayan ödemelerin 23 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti.

Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz
Pandemi sürecinde devlet ve millet olarak ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Bugünleri devlet ve millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 19 Mayıs, "2" olanlar 20 Mayıs, "4" olanlar 21 Mayıs, "6" olanlar 22 Mayıs, "8" olanlar 23 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

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